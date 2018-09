La problemàtica dels preus del lloguer persisteix

L a problemàtica de la falta d’habitatge i dels preus desorbitats dels lloguers ha arribat també al Consell General amb l’informe del raonador. Fins a finals d’agost, el raonador havia rebut fins a 21 queixes relacionades amb l’augment dels preus del lloguer, el que representa un increment significatiu respecte l’any passat, quan en tot l’any se’n van registrar només cinc. Una xifra a la qual se li han de sumar els desacords per les despeses entre propietaris i arrendataris que ja ascendeixen a sis en el que portem d’any en contraposició a les deu de tot el 2017, el que fa augurar que es pugui arribar o superar el nombre de l’any passat.

Una de les solucions que es posen sobre la taula per minvar el problema és la creació d’un ens que sigui independent i que s’encarregui de recopilar les dades i fer estudis per poder anticipar-se a situacions com les actuals. En la mateixa línia que el raonador es van pronunciar ahir des del PS. Els socialdemòcrates van fer una demanda d’informació per sol·licitar un cens de pisos per conèixer el nombre d’habitatges que hi ha a cada parròquia i a quin ús estan destinats, així com si estan lliures o ocupats. Aquesta és una dada que fa temps que l’oposició reclama al Govern assegurant que es pot extreure creuant dades del departament d’Estadística, de FEDA, d’Andorra telecom i d’altres companyies de subministrament de serveis.

La radiografia real dels habitatges actuals del país ajudaria a implementar mesures que tinguessin un efecte immediat, així com a preveure’n d’altres a llarg termini per evitar arribar a aquest punt de desesperació d’algunes famílies. De moment, les mesures preparades per l’Executiu estan a tràmit i Espot es mostra optimista perquè es puguin aprovar abans d’acabar l’any. El cert és, però, que hi ha una esmena a la totalitat del PS i que el Consell General està saturat de feina.