El lloguer haurà d’oferir el certificat energètic

El Consell General va aprovar ahir sense cap oposició el projecte de llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic que recull els objectius i compromisos contrets en aquest àmbit i determina accions per assolir-los.

Com va explicar el Govern quan el text va ser aprovat al Consell de Ministres, la llei estableix les bases per aconseguir un país més sostenible i més sobirà energèticament, on l’energia que es produeixi sigui fonamentalment d’origen renovable. El llibre blanc de l’energia va assentar les bases del nou model energètic, però l’evolució del país, els compromisos ja contrets en matèria de canvi climàtic i els objectius que es marca el Govern fan anar més enllà, amb l’aprovació d’aquest projecte de llei. El principal objectiu és disminuir la intensitat energètica nacional en un mínim d’un 20% al 2030 i en un mínim del 30% al 2050, en relació amb l’any 2010. Així mateix s’han de reduir les emissions anuals no absorbides de gasos d’efecte hivernacle en relació amb l’escenari Business as usual en un mínim del 37% al 2030.

Òbviament tots els grups hi van estar a favor. Andorra no ha de tenir por d’alçar la bandera de la lluita conta el canvi climàtic. Som un país dependent pel que fa a l’energia i per tant reduir el consum ens beneficia. La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, va assenyalar ahir que la llei deixarà fora del mercat de lloguer el 2020 aquells pisos que no disposin de la certificació energètica. Tenint en compte que molts immobles són vells, necessitaran importants reformes i una inversió també important.

Caldrà veure com afronten els propietaris aquest requisit i si es fa una reforma dels immobles més antics o bé afecta a l’oferta del lloguer en un primer moment. Més car és contaminar.