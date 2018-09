Un pas de gegant per al turisme cultural

Com explicava ahir el dossier de premsa del Govern, tot va començar l’abril del 2017, quan la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, acompanyades de la directora general de Cultura, Montserrat Planelles, i el vicari general del Bisbat d’Urgell, mossèn Josep M. Mauri, van visitar l’església de Sant Climent de Taüll (Alta Ribagorça), on van veure in situ les pintures romàniques projectades amb el sistema de videomapatge (mapping), que es va posar en marxa el 2014. Les dos representants institucionals van acordar estudiar si es podria utilitzar la mateixa tecnologia de projecció a l’església de Santa Coloma a partir de les pintures allotjades llavors a les dependències de Patrimoni.

Va ser una visita molt profitosa que ha culminat amb una infraestructura museística de la qual el Principat estava orfe. Ahir va ser inaugurat el nou videomapatge de l’església de Santa Coloma. Les imatges recreen virtualment les pintures romàniques del segle XII i expliquen el procediment amb el qual el mestre va elaborar l’obra. Un atractiu més i únic perquè ningú més té aquest patrimoni exposat, una nova oferta cultural que s’uneix a les propostes que han de compactar l’Andorra turística que volem tots. Queda pendent l’equipament que acollirà els frescos romànics de l’església de Santa Colom que Andorra va recuperar fa 10 anys.

Tenint en compte que hi ha unes eleccions preparades no hi ha cap dubte que no es trigarà gaire en fer la presentació. Avui no és dia per aprofundir en la inundació que va patir l’edifici aquest mes, encara que les obres estaran ben segures i a bona alçada. Tampoc toca analitzar la desviació pressupostària a l’alça,