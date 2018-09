Amb Martí en retirada, atacs per a Espot, el possible relleu

La segona jornada del debat d’orientació política suposa el tret de sortida de la campanya electoral d’unes eleccions que seran a finals de març o principis d’abril. El cap de Govern ho va anunciar ahir, descartant d’aquesta manera un avançament electoral i donant temps al legislatiu a intentar desembossar la cua de lleis al Consell General, moltes de les quals no veuran la llum, com ahir es van encarregar de subratllar els portaveus dels grups de l’oposició.

Va ser un debat ronc, amb moments d’alta tensió perquè els grups van prendre posicions clarament.

Va sorprendre el discurs de Josep Pintat. Qui teòricament podria ser un futur aliat d’una nova majoria demòcrata es va voler ahir desmarcar d’aquest rol per demanar eleccions immediates i –atenció– que se suspenguin les negociacions amb la UE sobre l’acord d’associació i que el Govern doni dades econòmiques d’aquest tema. Dona la impressió –tacticisme a banda de cara als electors– que DA i UL+Independents de la Massana tenen poca cosa a compartir, i de fet Toni Martí ja va deixar caure que els demòcrates aniran sols als comicis.

Com es podia esperar, el president del grup liberal va fer un discurs molt dur, qualificant amb un suspens l’acció de govern, suspens en tots els àmbits: l’acord d’associació, la reforma sanitària o la diversificació econòmica i només va admetre encerts en homologació i transparència. Igualment el socialdemòcrata Pere López va optar per definir com a fracàs les actuacions en aquesta legislatura.

El debat va permetre constatar que Martí està de retirada. No va passar desapercebut aquest detall, i de fet una gran part dels atacs van anar dirigits al ministeri que encapçala Xavier Espot, qui té a les seves mans agafar la nau taronja per intentar revalidar la majoria. Espot va ser l’enemic a batre.