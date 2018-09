La gestió de la mala imatge del SAAS

El ministre de Salut, Carles Alvarez Marfany, va assegurar la setmana passada davant dels mitjans de comunicació que el darrer escàndol del SAAS –l’acomiadament del cap d’urgències– no havia afectat la imatge de l’hospital. Des de dins, però, no s’opina pas el mateix. El director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, deixa clar que la mala gestió que certs càrrecs han fet del servei eclipsa la bona feina que assegura que es dur a terme a l’hospital. En aquest sentit, defensa el miler de persones que hi treballen, recordant que ells fan correctament la seva tasca i que no tenen res a veure amb els escàndols que han sortit a la llum.



És obvi que quan les males pràctiques del SAAS arriben als mitjans de comunicació i, per conseqüència, a l’opinió pública es fa una generalització que sovint acaba esquitxant a l’ambient laboral dels treballadors que únicament intenten fer el millor possible la seva feina. També ho és que, inevitablement, els escàndols donen una mala imatge de l’hospital i és inútil que el ministre intenti mentir sobre aquesta qüestió. Les males praxis que s’han dut a terme al SAAS s’han de conèixer, depurar responsabilitats i assegurar-se que no tornen a passar. I de res serveix negar una realitat coneguda per tothom.



Això no treu, però, que també ens fem ressò de la bona qualitat dels professionals del país, assegurant-nos que no paguin justos per pecadors. I en aquest sentit hi juga també un gran paper la comunicació i les facilitats per informar que ens puguin oferir des del Govern i des de l’hospital, ja que sovint els mitjans no publiquen totes les versions perquè les parts implicades es neguen a parlar. Al final, però, la veritat acaba sortint a la llum a mitges tintes i el resultat és encara pitjor. No és bo negar que hi ha un problema. El que cal és afrontar-lo i fer el possible perquè la gestió millori.