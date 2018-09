Renovar un contracte després d’incomplir el codi laboral

Els treballadors de l’hospital es queixaven ahir en aquest mateix rotatiu que les notícies sobre el SAAS es centressin sempre en les males praxis i quedés eclipsada la bona feina que duen a terme. El cert és, però, que costa que no sigui així perquè les decisions de la parapública són gairebé sempre, si més no, polèmiques. La darrera té a veure amb el servei d’ambulàncies. I és que després que el juny el mateix Govern reconegués que l’empresa adjudicatària havia incomplert el codi de relacions laborals, ara el SAAS ha decidit prorrogar el contracte amb la mateixa companyia per, de moment, un any més i sense descartar fer-ho per dotze mesos més acabat aquest període.

La decisió va ser durament criticada ahir pels sindicalistes i no n’hi ha per menys. Les irregularitats es van conèixer quan alguns dels treballadors van denunciar al servei d’inspecció de Treball i al SAAS incompliments en els horaris dels treballadors i en la inspecció dels vehicles de l’empresa d’ambulàncies. Queixes que va confirmar l’Executiu el juny sense que això, però, portés cap conseqüència per l’empresa. Arribats al punt del coneixement de les irregularitats, i tenint en compte el greuge afegit de tractar-se d’un servei que té un afecte directe en la salut dels ciutadans, calia tallar en sec el contracte amb l’adjudicatària. No només això no s’ha fet, sinó que s’ha decidit renovar-lo.

És evident que, una vegada més, la decisió no ajuda a millorar la reputació del SAAS i que, a més, transmet un molt mal missatge a la resta d’empresaris. Tot plegat passa, a més, després que DA hagi entrat un nou codi de relacions laboral al Consell General que també ha estat molt criticat pels sindicats. L’afer amb les ambulàncies no ajuda a rebaixar la sensació de pèrdua de drets dels treballadors que tenen que denuncien els sindicalistes.