El desgavell de Sant Julià de Lòria

Les decisions a Naturlandia protagonitzen, un dia més, l’actualitat del país. Després dels no menyspreables capítols del ràfting i la tirolina que, en aquest darrer cas ha acabat fins i tot amb la marxa de l’interventor lauredià, ara el parc d’atraccions vol que l’ampliació d’horaris del tobotronc s’estengui també a l’hivern. La idea seria, doncs, que els visitants poguessin gaudir de l’atracció estrella de Naturlandia al vespre, sense llum solar. Més enllà de la idea en sí, el parc ha demostrat, una vegada més, començar la casa per la taulada. La direcció ja ha comprat els llums que han de permetre la baixada del giny de nit, malgrat que el Govern encara no l’ha autoritzat a poder-ho fer. Una negativa que, segons van explicar des del propi Executiu, no es deu tant a la iniciativa en sí com a les maneres de fer de la instal·lació laurediana. Així, la documentació presentada al Govern no incorporaria tota la informació i els detalls sobre la seguretat addicional necessària en cas d’obrir el giny després de la posta de sol.



És incomprensible que el parc compri la il·luminació abans de tenir l’autorització del Govern. I ho és més encara que presenti una informació incomplerta quan es tracta de la seguretat de les persones. A ningú se li escapa que el tobotronc ha protagonitzat més d’un accident que, en més d’una ocasió, ha acabat amb una denuncia a la justícia. La darrera sentència de l’atracció, a més, deixava clar que l’incident s’hagués pogut evitar si les mesures de seguretat haguessin estat unes altres.



La corporació, però, tot i ser accionista majoritària del parc, segueix immersa en el silenci. Lluny de donar explicacions sobre els arguments de la sentència, el parc tira pel dret i inverteix en una iniciativa sense tenir la prèvia autorització del Govern i sense tenir en compte la complicada situació financera de la parròquia.