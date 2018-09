Possibles irregularitats a les obres de l’avinguda Meritxell

E l Servei d’Inspecció de Treball està investigant si durant les obres de l’avinguda Meritxell hi va haver treballadors que van superar el nombre d’hores extres permeses per llei. Segons el mateix departament, hi ha indicis clars que es van sobrepassar «àmpliament» les franges horàries pactades que, ja per elles mateixes eren força més llargues de l’habitual. Així, cal recordar que durant els quatre mesos que van durar els treballs de remodelació de l’eix comercial les empreses podien treballar entre les vuit del matí i les deu de la nit, òbviament amb els respectius torns dels treballadors.



Més d’un dia, però, veïns de la zona van denunciar que els treballs s’allargaven més enllà de les 22 hores. Des del comú, però, es va negar en aquell moment tenir constància de cap irregularitat en aquest sentit. Un fet que ara es confirma des de Treball, a l’espera de determinar les possibles sancions per a les empreses –no es descarta que sigui més d’una– que ho haurien permès.



És important recordar la insistència de la cònsol d’Andorra la Vella per tenir les obres enllestides a principis d’agost i les sancions gens menyspreables a les que estaven exposades les empreses si no complien amb el calendari pactat. Un fet que ja va aixecar polèmica en el seu moment, especialment perquè les empreses consideraven que els terminis pactats eren molt ajustats. Tot plegat hauria pogut propiciar que els empresaris demanessin més hores de feina als seus empleats. En concret, les multes oscil·laven entre els 7.000 i els 14.000 euros.



En tot cas, el comú de la capital ahir no va voler fer cap declaració al respecte. De la mateixa manera que la direcció comunal va sortir orgullosa a inaugurar les obres quan es van acabar dins del termini, ahir calia que sortís també a rebutjar públicament qualsevol acció irregular de les empreses que han dut a terme els treballs i a defensar els drets dels treballadors.