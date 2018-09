De la il·lusió de la Copa del Món a la desil·lusió per Grandvalira

«Aquest hivern tots serem campions». Aquest és l’eslògan per a la campanya de comunicació de Grandvalira per promocionar les finals de la Copa del Món, que tindran lloc a Soldeu-El Tarter de l’11 al 17 de març. Els organitzadors la van presentar ahir i van aprofitar per reclamar el suport dels ciutadans d’Andorra per fer-se seu un esdeveniment a escala mundial que posa Andorra en el mapa de les grans competicions internacionals i que pot suposar un trampolí per aspirar a cites encara més importants a nivell mediàtic.

Durant l’acte de presentació de la campanya, l’organització va oferir xifres que permeten fer una idea de la importància d’aquesta Copa del Món: pot arribar a superar els 748 milions d’espectadors potencials (tal com es va registrar a les finals de Méribel del 2015), i s’esperen uns 350 mitjans acreditats, així com l’assistència de 1.500 persones entre periodistes, corredors i staff.

L’altra cara de la moneda és que l’esdeveniment coincideix amb l’etapa final de la marca Gandvalira, el trencament entre Ensisa i Saetde que deixa el país sense el seu emblema que durant els darrers anys ha estat dominant el món de l’esquí.

El ministre de Turisme reconeixia ahir que la possible desaparició de la marca Grandavlira és una nefasta notícia per a tot el país. El Govern encara no llença la tovallola i manté encesa una escletxa d’esperança que permeti salvar la marca, encara que no sigui amb les mateixes condicions que les actuals.

Queden noves reunions encara que tots els avisos que provenen del màxim accionista de Saetde fa apuntar que el procés de ruptura és irreversible i que les ferides entre les dues empreses són per ara molt difícil de cicatritzar.