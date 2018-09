Les xifres del ministeri per al Cirque du Soleil

La recuperació de mercats turístics tradicionals que havien quedar relegats a causa de la situació convulsa que vivien els països ha comportat un efecte immediat que es nota en altres destins, com seria Espanya i Andorra. Aquest estiu ha estat més fluix que l’anterior perquè hi ha més mercat i el mateix pastís.

A hores d’ara, però, ningú dubta que sense els espectacles del Cirque du Soleil les xifres d’ocupació i de visitants no serien les mateixes. La presència de la companyia canadenca és un valor afegit que serveix de reclam perquè els visitants –la majoria catalans com ho reflecteixen les xifres– optin per passar uns dies a Andorra en la temporada considerada baixa, especialment el juliol.

El circ ha servit de revulsiu i ja sumà sis temporades amb més de 543.000 espectadors. El ministre de Turisme va fer balanç ahir del darrer espectacle amb unes xifres que, segons Andorra Turisme, suposen un impacte econòmic global al país de 21,6 milions d’euros, uns 300.000 més que l’any passat. Això representa que per cada euro invertit hi ha hagut un retorn de 8,8 euros. Tot i aquest balanç engrescador no es pot obviar que el juliol va ser un mes fluix amb una caiguda d’un 2,8% en el volum de turistes.

També va deixar clar el ministre que s’aposta per un espectacle musical, una fórmula que té el seus detractors que prefereixen més circ i més espectacle.

No sabem si el Cirque du Soleil té data de caducitat. Sis temporades són moltes i s’ha superat amb escreix el factor novetat, si bé és cert que ha aconseguit la fidelització de moltes famílies. I és que no és gens fàcil aconseguir una proposta que s’ajusti a les necessitats d’Andorra en un mes com el juliol.

Camp va aprofitar l’acte per estirar de les orelles als hotelers per la poca implicació en la promoció i en la venda d’entrades per a Diva.