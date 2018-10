Les incerteses d’un hipotètic subsidi d’atur

Les negociacions amb Europa han estat criticades, des del primer moment i per la majoria d’agents implicats, per la manca de transparència per part del Govern. La falta d’informació transmesa especialment als partits de l’oposició ha centrat desenes de rodes de premsa dels grups minoritaris que, en el cas del grup liderat per Josep Pintat, han reiterat una vegada i una altra que calia fer estudis per conèixer l’impacte de l’acord d’associació. Tancat, com a mínim per ara, el capítol del tabac amb el qual s’han centrat fins ara les negociacions, el Govern obre ara les converses sobre la lliure circulació de persones. I amb aquest nou episodi de l’apropament a Europa arriba un nou maldecap: el subsidi d’atur.

Ja la setmana passada, l’excap de Govern, Jaume Bartumeu, alertava de les pressions que s’estarien rebent sobretot des d’Espanya perquè els residents rebessin un subsidi d’atur pagat per Andorra. Una afirmació que es va desmentir per part de l’ambaixador espanyol, Àngel Ros. Ahir, però, Bartumeu va reaparèixer amb proves a la mà. El progressista va deixar clar que l’acord inclou un annex que llista el cabal comunitari que el Principat haurà d’assumir en l’àmbit de la coordinació dels sistemes de seguretat social. Entre tots els punts, s’inclou el subsidi d’atur.

El president d’SDP va ser contundent i va acusar el Govern de mentider per amagar informació sobre el subsidi d’atur. En tot cas, i més enllà dels retrets a dues bandes, la incògnita sobre un hipotètic atur a Andorra se suma a una situació de la CASS ja incerta per ella mateixa, amb el futur de les pensions penjant d’un fil i a l’espera de noves mesures que ajudin a reduir el dèficit del sistema sanitari. Amb les eleccions a tocar, la resposta acostuma a ser que tot quedarà per la propera legislatura, però les prestacions socials no han de dependre dels colors polítics.