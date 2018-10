Les diverses versions simultànies sobre el subsidi d’atur

La visita ahir del ministre d’Afers Exteriors d’Espanya, Josep Borrell, va posar llum a les incògnites sobre un hipotètic subsidi d’atur al Principat i va restar credibilitat al Govern. En el mateix moment en què Borrell sentenciava que «si vostè juga a ser europeu, ha de jugar-hi amb totes les conseqüències» deixant clar que «no pot ser discriminatori» i que per tant, si la UE preveu un subsidi d’atur per a tothom, Andorra també l’haurà d’assumir, a la sala del costat del Govern, el ministre portaveu, Jordi Cinca, treia importància al tema assegurant que Espanya no els ha pressionat.



Més enllà de si l’exigència ve per part de l’Estat veí del sud o des de Brussel·les, el que està clar és que el subsidi d’atur és un dels punts de l’acord i que, malgrat que Cinca afirmi que es pot negociar com ja han fet amb el tabac, a la porta del costat Borrell era clar i contundent en assegurar que no es podia discriminar els ciutadans per la seva residència.



La polèmica, que va arrencar arran d’una roda de premsa liderada per l’excap de Govern, Jaume Bartumeu, que alertava de la qüestió, dona força a l’oposició que des d’un bon inici s’ha queixat de la manca d’informació que els donava l’Executiu sobre l’acord d’associació. Ara queda clar que tota l’atenció s’ha centrat en el tabac i que hi ha altres aspectes importants que afectaran directament a la ciutadania i que, per a la majoria, són desconeguts. I és precisament obligació dels qui governen explicar amb pedagogia el que l’apropament a Europa significa i no esquivar la responsabilitat dient, com va fer ahir Cinca, que totes les directives europees i, per tant, també l’annex VI (el que incorpora el subsidi d’atur) són públiques i, per tant, es poden consultar. Caldrà veure ara si l’oposició assumeix també el seu paper i la seva responsabilitat i demana les explicacions pertinents.