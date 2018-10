Europa i els moviments del joc electoral

El posicionament envers l’acord amb la Unió Europea està agafant protagonisme en el joc de cadires electorals que fa setmanes que ha començat. L’hipotètic pacte entre UL-CC i DA ja fa unes que va perdre força precisament pel fort posicionament dels lauredians i els massanencs en contra de com s’està portant la negociació amb Europa. Una qüestió que, d’altra banda, els podria unir amb els liberals escindits d’Escaldes. Sembla, doncs, que les eleccions podrien agafar un aire plebiscitari amb l’acord amb Europa com a protagonista i, si tira endavant, amb una tercera opció liderada pels conservadors.



La idea, però, encara és força embrionària. Per una banda, Ciutadans Compromesos, com a partit, encara no ha decidit si vol fer el salt a una candidatura nacional, malgrat que alguns dels seus líders, com és Carles Naudi, ho té clar. De l’altre, entre els possibles aliats escaldencs hi ha diferents sensibilitats i no totes estarien d’acord amb el caràcter més conservador dels liderats per Josep Pintat. Temes com l’avortament, o fins i tot una nova negociació amb Europa podrien ser qüestions de difícil consens.



Amb tot, les tàctiques polítiques són canviants i sovint es formen a conseqüència d’altres moviments. El pacte L’A i PS ha deixat a totes dues formacions fora dels escenaris de pacte de les altres formacions, especialment d’SDP a qui van deixar de banda malgrat ser l’impulsor de la idea. DA encara no ha designat el cap de llista, el que fa més complicat que pugui començar a fer moviments d’escacs, ja que del nom depèn en bona mesura un consens més o menys ampli. I, entre tot aquest context, les dues parts que l’últim any s’han separat de Liberals d’Andorra es podrien unir ara per unes eleccions encara llunyanes però amb una precampanya que serà molt llarga.