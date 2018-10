El serial de Radio Andorra no el farà la tele ni el ministeri

Deixar els afers per a final de legislatura, sobretot els importants, comporta el risc de que tornin a quedar en el calaix i que allò que ja estava decidit i acordat quedi en paper mullat quan canviï el Govern.

Això és més o menys el que passarà al Consell General per molt que Sindicatura consideri –en contra de l’opinió del mateix cap de Govern– que no cal prioritzar els projectes de llei que s’han d’aprovar abans de les eleccions generals perquè tots podran ser votats. No dubtarem que aquesta sigui la intenció però tenint en compte el ritme de treball de les comissions i dels grups parlamentaris es pot donar per segur que un bon grapat de projectes quedaran sense veure la llum i passaran de nou a ser un afer pendent per al Govern que triïn els ciutadans.

Més o menys això és el que passarà amb Ràdio Andorra. Ningú va preveure que una construcció d’aquells anys podia contenir amiant, i això és el que ha passat.

El Govern va tancar la porta a traslladar Andorra Televisió a l’edifici històric de Radio Andorra, perquè hi aculli les dependències del Ministeri d’Exteriors. La idea original del Govern era complir amb el programa electoral i portar la televisió pública a Radio Andorra, però un cop es van posar a treballar amb el projecte, es van trobar amb l’escull que calia construir un edifici annexe, de manera que es disparava la inversió.

Tanmateix, sempre ha planat la sensació que traslladar les dependències d’RTVSA a Encamp no formava part de l’agenda de l’Executiu demòcrata i que el cost ha permès tancar una iniciativa que tenia poc entusiasme.

Però finalment no serà ni un ministeri ni una tele. Encara s’ha de fer el plec de bases per trobar l’empresa que faci la descontaminació, i potser el proper Executiu té una idea molt diferent a fer a Radio Andorra.