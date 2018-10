Res d’estalvi per a l’atenció de la nostra gent gran

El cap de Govern, el ministre d’Afers Socials i el de Salut van visitar ahir la residència sociosanitària del Cedre i ho van fer elogiant l’assistència que s’està donant i l’atenció que reben els usuaris. No fa gaire aquest equipament social va ser notícia als mitjans de comunicació per les queixes d’alguns familiars, sobretot després de la fusió amb la residència Solà d’Enclar.

Usuaris que s’escapen i es troben carretera avall, d’altres que passen hores aïllats i tancats en una habitació, manca de personal preparat, manca de recursos, degradació del servei de restauració... És el panorama desolador que va presentar el novembre del 2015 el president de l’Associació Andorrana per la Malaltia de l’Alzheimer (AAMA).

L’obligació de tota societat i dels seus governants és atendre les necessitats de la gent gran, Sortosament les queixes han desaparegut i segons van manifestar ahir les autoritats en la seva visita al centre, en la celebració de la festivitat de Meritxell, l’objectiu del nou model en el qual s’està treballant és revertir la concepció medicalitzada dels centres sociosanitaris i convertir-ho en una llar residencial tant des del punt de vista de l’atenció social i sanitària com des de l’arquitectònic.

Té raó el Govern quan defensa el Servei d’Atenció Domiciliària. I que aquest hagi estat centralitzat per evitar diferències en funció de la parròquia és un encert.

La gent gran ha de poder viure a casa seva mentre la seva situació no recomani el contrari, encara que aquesta societat que s’ha consolidat no deixa temps per a la conciliació familiar. Perquè atendre als nostres padrins també és conciliació familiar i les obligacions laborals i la necessitat de recursos fa que moltes famílies pateixin problemes per tenir cura d’aquests membres de la família que tant van treballar i aportar al país.