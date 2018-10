Les mesures per gestionar l’habitatge de lloguer

La problemàtica dels preus dels lloguers va arribar ahir al Consell General en forma de debat arran de dues esmenes a la totalitat presentades per UL-ILM i el PS. L’intercanvi de retrets, però, va servir per portar poques novetats a la solució del conflicte. L’oposició va reiterar que les mesures urgents presentades pel ministre Espot no tindran un efecte immediat en el conflicte i que, per tant, serviran de poca cosa, com a mínim, a curt termini. Amb tot, i com era d’esperar, cap de les dues esmenes a la totalitat va tirar endavant i, per tant, la llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges segueix el seu curs.



Del debat en va sortir, això sí, el compromís de Xavier Espot de crear una estructura per gestionar l’habitatge al país. Un anunci que va servir a tota l’oposició per recriminar al Govern que en el seu moment eliminés el Departament d’Habitatge. La idea del ministre és, però, no repetir el departament, sinó apostar per «una estructura més àmplia que doni suport a la llei de mesures urgents».



Totes les mesures que es duguin a terme per millorar la situació dels pisos de lloguer són benvingudes. Ara bé, arriben tard i tindran un efecte a llarg termini. Ha faltat anticipació per part de tots i ara, amb el problema a sobre, són necessàries mesures amb un impacte immediat. Així mateix, la demanda d’UL-ILM d’introduir canvis en l’intercanvi d’informació fiscal automàtica aprovat recentment és també un senyal de la manca de previsió. Qualsevol modificació per flexibilitzar la normativa en els comptes bancaris per cobrir les despeses dels habitatges i els ingressos per lloguers fins a un màxim de 50.000 euros tal com demanava la formació liderada per Josep Pintat haurà de ser ara avalada per l’OCDE. Una opció, per tant, que a més d’inadequada requereix, també, de temps per dur-se a terme.