La falta de transparència d’una entitat de dret públic

El Govern va aclarir ahir que finalment l’euro que els alumnes havien de pagar pels drets d’autor a l’Sdadv l’assumirà íntegrament l’Executiu. L’anunci de la creació de l’impost va generar força malestar quan es va donar a conèixer a través dels mitjans de comunicació pel dubte de si haurien de ser els alumnes els qui l’havien de pagar. En total, els drets d’autor a les escoles costarà al Govern aproximadament 11.000 euros. Aprofitant la ben entesa, la idea és que a més de pagar l’import, s’aprofiti per fer pedagogia a les escoles per lluitar contra la pirateria.

La informació es va facilitar als consellers generals a través de la comissió d’Economia i després que els parlamentaris la reclamessin. En aquest sentit, els membres de l’oposició al Consell General van ser molt crítics amb la falta de transparència de la societat. En concret, van reclamar que es publiquin els acords amb societats estrangeres, així com les tarifes actualitzades (actualment a la pàgina web només es poden consultar les tarifes corresponents a l’any 2013).

La falta d’informació per part de l’organisme que gestiona els drets es fa evident. No només per les crítiques de l’oposició, sinó perquè tampoc són propicis a facilitar dades ni entrevistes a la premsa. Aquest mateix rotatiu ha intentat contactar amb la societat en diverses ocasions tant per aclariments de funcionament com per conèixer amb més detall l’organisme i sempre s’han denegat les peticions. Sembla clar que una entitat de dret públic ha de respondre davant la ciutadania, facilitant informació amb rigor i transparència tant al Consell General, com a representants del poble, com als mitjans de comunicació, com a transmissors de dita informació. No fer-ho provoca desconfiança i genera rebomboris innecessaris com en el cas de l’euro per alumne.