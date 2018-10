Una versió més sobre el possible subsidi d’atur

La diversitat d’explicacions sobre quina prestació d’atur haurà d’assegurar el Principat amb l’acord d’associació amb la Unió Europea segueix creixent. El president del Consell d’Administració de la CASS, Jean-Michel Rascagneres ha explicat a aquest rotatiu que la CASS s’ha preocupat per la qüestió i ha preparat una anàlisi sobre el que podria comportar aquesta i altres mesures socials incorporades en els annexos de l’acord amb Europa. Un informe que asseguren que el Govern no els ha encarregat però que costa de creure que des de l’Executiu no se n’estés al cas. Davant de la premsa, però, el tema es va negar en un inici sense posar sobre la taula que fins i tot se n’estaven estudiant els costos.



És de responsabilitat política analitzar quin cost té per al Principat incorporar les exigències socials (com la resta) europees i si les pot assumir o si ha de demanar alguna excepció o excedència. No ho és, però, no informar i intentar enganyar a la ciutadania. Si des d’un bon inici s’hagués posat l’annex que parla sobre la prestació d’atur sobre la taula, així com la resta de mesures socials dels documents, amb transparència i exposant que la parapública ja estava treballant per conèixer els costos de dites exigències, el rembombori hagués estat menor i la imatge del Govern no s’hagués vist tan perjudicada.



De fet, segons Rascagneres, la normativa europea també preveu un subsidi d’atur no retributiu. Una mesura, que segons el president de la CASS, ja té Andorra i, per tant, no caldria adaptar l’ajuda per desocupació actual a un subsidi retributiu. O, si més no, el canvi que s’hauria de dur a terme no seria tan important. En tot cas, les possibilitats s’han de negociar, no només amb Brussel·les, sinó també amb el Consell General. L’opacitat només incrementa el neguit i fa dubtar de la capacitat negociadora dels qui lideren l’acostament amb Europa.