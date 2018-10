El toc d’efecte final del mandat de Toni Martí

La salvació de Grandvalira ha donat oxigen al Principat i, especialment, als demòcrates. El Govern de Martí ha aconseguit, finalment i sota cap pronòstic, que la marca que uneix Saetde i Ensisa continuï viva, evitant així un trencament que hagués quedat per sempre més com una taca en el seu historial. Les diverses converses i reunions de les últimes setmanes han donat el seu fruit i han sumat al domini esquiable més gran del sud d’Europa un nou territori: Ordino Arcalís. Tot plegat, cal recordar-ho, té com a detonant la plataforma per a les finals de la copa del món d’esquí i el fet que el Govern considerés l’obra d’interès nacional.



L’acord arriba a finals de la legislatura i just abans de la Fira d’Andorra la Vella, moment ideal per calmar els dubtes dels esquiadors i dels mateixos responsables d’Andorra Turisme, que ja veien com diversos touroperadors estaven buscant alternatives davant la incertesa del futur de Grandvalira.



Tots els moviments apunten, com ja fa temps que s’escolta des de diferents sectors, a una major unificació amb la mirada posada en un forfet únic de país. De fet, la marca Vallnord queda, amb aquest reajustament, amb menys pes, malgrat que s’insisteix en mantenir la marca.

La bona notícia arribava just el mateix dia que es coneixia que Xavier Espot acceptava liderar el projecte demòcrata –malgrat que oficialment encara no s’ha anunciat. Un magnífic cop d’efecte de Toni Martí que traspassarà el mandat al candidat que genera més consens entre els taronges i amb un final feliç per un conflicte que tot apuntava que tindria un desenllaç per oblidar. Dos titulars importants que engeguen, ara sí (amb el nom del principal contrincant de l’oposició sobre la taula), la cursa electoral. Espot és l’aposta que dona oxigen al partit, desgastat després de vuit anys al poder. I Grandvalira, un sospir d’alleujament després de l’ensurt del sector de la neu del país.