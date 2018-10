Els casos d’abusos amb el preu dels lloguers continuen creixent

Els casos d’augments desorbitats dels preus dels lloguers segueixen augmentant. El raonador del ciutadà ha decidit encarar la problemàtica amb contundència i denuncia públicament a través de les xarxes socials tots els abusos que constata, a més d’informar de les diverses reunions que està duent a terme amb sectors diversos per intentar trobar una solució a un conflicte que afecta a moltes famílies. De moment, el raonador ja ha recollit 66 denúncies, algunes de les quals amb augments que superen el 80 i fins i tot el 90% del preu de lloguer que s’estava pagant. Avui mateix, segons va informar ahir Marc Vila a aquest rotatiu, té una nova reunió amb una família que ha patit una pujada de la seva mensualitat del 80%. A tall d’exemple, l’última reunió que ha dut a terme, el raonador va quantificar l’increment de 430 euros a 850 euros. Sembla evident que un pis pel qual s’estava pagant poc més de 400 euros no pot passar a costar 850 euros d’un dia per l’altra.

Mentrestant, sobre la taula segueixen les mesures urgents plantejades pel ministre d’Afers Socials, Xavier Espot. La setmana passada es van debatre, justament, les dues esmenes a la totalitat presentades pel PS i UL-ILM, que consideren que els mecanismes que preveu la nova llei no solucionaran el problema. El que és clar és que tota mesura és benvinguda i està per veure l’impacte real que finalment acaben tenint els punts proposats per Espot. De ben segur, però, que les múltiples denuncies que estan apareixent, amb la gravetat dels augments abusius, no donaran treva a que les mesures tinguin temps de funcionar. Més enllà que el tema de ben segur serà utilitzat també per treure’n rèdit polític, especialment amb l’arribada de les eleccions, és necessari que s’actuï des d’un punt de vista estructural per evitar que els abusos es repeteixin en un futur.