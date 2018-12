Conseqüències d’un edicte mal fet: 20 docents al carrer

El cas de la judicialització de l’edicte per consolidar 20 places de docents eventuals en un concurs que va tenir lloc fa gairebé tres anys semblava que no acabaria gaire bé pel Govern. Ni pel Govern ni encara menys pels 20 docents que van obtenir la plaça. I així ha estat.



El passat dimecres el Tribunal Constitucional va dictar una sentència que esgota el recorregut de les al·legacions del Govern, els docents que van resultar guanyadors del concurs i el SEP i ho va fer amb un gerro d’aigua freda, perquè l’anul·la definitivament i dona així la raó a un dels participants en el concurs que després de demanar explicacions al Govern per via administrativa sobre un procediment que, al seu parer, no s’adequava a la llei, i no rebre una resposta satisfactòria va acudir a la justícia i aquesta, tant el Tribunal Superior com ara el Constitucional, li ha donat la raó.



La preocupació i el neguit dels professors que perdran la plaça és evident. El SEP ja va intentar intercedir per aconseguir fer un concurs específic per a ells i la justícia va dir que seria il·legal. Per tant, per consolidar la plaça hauran de passar un altre concurs públic que, a final de legislatura no sembla fàcil d’organitzar amb immediatesa i al qual s'hi podria presentar, òbviament, altres docents interessats en el lloc.



Aquest és també, sens dubte, un cop per al Govern i per les seves complicades però necessàries relacions amb el cos de funcionaris. De moment, l’Executiu no s’ha pronunciat fins que els seus advocats analitzin la decisió del Constitucional però havent esgotat totes les possibilitats de recurs, els passos a seguir són molt limitats.



Els docents van aconseguir aquestes places ara fa gairebé tres anys i molts d’ells van renunciar a les seves feines prèvies per ocupar les places fixes. Caldrà veure quina solució i compensació aporta el Govern als afectats, però difícilment equipararà el perjudici generat.