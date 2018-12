La concessió del casino, lluny de deixar de ser notícia

Amb l’anunci de la intenció de judicialitzar la concessió del casino ens assegurem una temporada llarga de notícies al voltant d’aquest projecte que, com d’altres, sembla que s’ha convertit en un maldecap per al Govern i d’aquells que traspassaran legislatures.

Els tempos del casino s’estan dilatant més del previst i ara, després de l’anunci conjunt de quatre dels cinc perdedors del concurs de portar a la Batllia el resultat, tenim assegurats molt mesos de casino als titulars. Perquè després de la sentència que conclogui el tribunal, vindrà un recurs i després un altre i l’escalada fa tot l’aspecte que pugui arribar fins al Tribunal Constitucional.



Sense conèixer els detalls dels expedients, sembla almenys a priori estrany que els cinc operadors que van perdre el concurs recorrin pels mateixos motius i que quatre d’ells ho facin en conjunt, perquè estem parlant del fet que cinc competidors estan d’acord que alguna cosa els grinyola.

Paral·lelament, el procés per lliurar la llicència d’operació al legítim guanyador del concurs Jocs SA segueix endavant i esgota el termini el 18 de gener, és a dir, que amb tota probabilitat obtindrà la llicència molt abans que la Batllia es pronunciï sobre la demanda que els operadors disconformes presentaran la primera setmana de gener. Precisament, aquests operadors disconformes demanen a la Batllia que suspengui cautelarment la llicència perquè no provoqui danys econòmics al país en forma de pagament de danys i perjudicis si és que el tribunal acabés dictaminant a favor dels disconformes.



Cal esperar que, tot i que improbable, la resolució del conflicte sigui ràpida per llevar qualsevol mena d’ombra del futur casino i per assegurar-nos que els fons públics no hauran de fer front al pagament de suposades indemnitzacions.