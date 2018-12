L’obesitat i el sobrepès en menors d’edat

Les darreres dades sobre obesitat i sobrepès infantil facilitades pel Govern mostren una evolució estable respecte els anys anteriors. Amb tot, no deixa de ser preocupant que més d’un 15% dels nens d’entre 11 i 12 anys tingui sobrepès o obesitat i poc més d’un 10% en el cas de les nenes. També estan diagnosticats amb aquesta afectació el 5% dels infants de 4 a 5 anys, mentre que en el cas dels menors dels 6 als 7 anys ho està menys del 10% de les nenes i gairebé un 15% dels nens.



Cal, doncs, seguir insistint en la importància de dur una bona alimentació i d’inculcar als més petits hàbits saludables com ara l’esport, tant per aconseguir reduir el sobrepès i l’obesitat, com també per lluitar contra malalties com l’anorèxia o la bulímia. En aquest darrer cas, cal tenir clar que el sexe més afectat és el femení. En canvi, pel que fa al sobrepès i l’obesitat, les noies en pateixen menys que els nois en totes les franges d’edat.



Ara bé, més enllà d’aquestes dades i dels gràfics, és important també que els estudis es facin amb rigor i seriositat. Una vegada més, les dades proporcionades als mitjans estan incomplertes, el que dificulta molt poder fer una radiografia clara, contrastada i verídica de la situació real de la ciutadania. Les dades són imprecises i es mostren a través d’uns gràfics que no estan explicats ni contextualitzats. No s’especifica el percentatge exacte dels infants afectats ni tampoc un tant per cent general dels menors que pateixen aquesta malaltia.



Cal entendre que una informació acurada i argumentada no només facilitaria la tasca periodística, sinó que també la dels mateixos professionals del sector sanitari. Així mateix, una informació clara i directe pot ajudar a la ciutadania a prendre consciència d’un problema que afecta als seus familiars més vulnerables.