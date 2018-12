La gestió dels diners de tots

Les desviacions pressupostàries en els projectes d’infraestructures del país s’estan convertint en un fet habitual. Després de l’escàndol amb The Cloud, ahir el Govern justificava el cost previst per al Museu de l’Automòbil, molt inferior al que calculen els arquitectes que han presentat proposta, argumentant que era només una «mera probabilitat». Segons la resposta de l’Executiu a una pregunta de la consellera Carine Montaner, no es pot fer una estimació pressupostària d’una obra fins a disposar de les propostes dels arquitectes concursants. Amb tot, davant la premsa es va afirmar el passat mes de maig que el cost oscil·laria entre els sis i set milions d’euros. Ara, però, el Govern insisteix que era només una «probabilitat» i el càlcul del guanyador del concurs se situa sobre els 11 milions.

Tot plegat ha generat la indignació de l’oposició pel «desgavell» del ministeri amb els diners públics. Les recents notícies relacionades amb els grans projectes liderats per Ordenament Territorial els hi donen la raó. La falta de previsió amb els canvis de pressupost de projectes com The Cloud, el pas elevat de la CG1, els numerosos informes per l’heliport o l’ús de Radio Andorra

–que a principis de legislatura es va dir que hi aniria RTVA i finalment serà el Ministeri d’Exteriors qui ocupi les instal·lacions– són alguns dels exemples de la gestió del ministeri.

Més enllà dels canvis que es puguin produir en tots els projectes, la falta de comunicació per explicar els mateixos ha generat com a mínim la sensació que es té poca cura dels diners públics i que es destinen milions d’euros en infraestructures poc analitzades. El ciutadà té dret a conèixer on es destinen els seus estalvis i, en cas que hi hagi qualsevol problema que faci canviar els plans iniciats, mereix explicacions i respostes clares i concises.