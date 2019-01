Que Ses Majestats d’Orient ens conservin la il·lusió

Avui és el dia per esciure la vostra cara als Reis Mags in extremis, si és que la vergonya perquè ja sou adults us ha vençut i encara no l’heu feta. Avui també és el dia per tenir infants al voltant i per recordar què és la il·lusió i la confiança inqüestionable que quelcom de bo i agradable ens passarà.

I després d’haver vist això en els ulls i els nervis d’un infant, el punt número u de la nostra carta hauria de ser que els Reis intervinguin per conservar-nos la il·lusió també d’adults. Les grans il·lusions, de vegades, convé dipositar-les en coses quotidianes. Per exemple, que la il·lusió que ens estaran ajudant a conservar els Reis Mags en serveixi per transmetre-la a la societat, a petita escala i aconseguim un país que no deixa ningú enrere i que respecta la igualtat en la diversitat. Que la il·lusió que ens portin els Reis contagiï els nostres representants al Consell General en els projectes i lluitin pel que creuen, ells també, des de la il·lusió i no des dels atacs ad hominem als quals ens tenen acostumats i que siguin un exemple de bon comportament per a tota la ciutadania.



Que ens conservin els Reis també la il·lusió per enfrontar l’any que acaba de començar i que portarà unes eleccions i esperem que diàleg entre diferents partits i intercanvi i no confrontació. Il·lusió també per creure que els residents de llarg termini que no tenen dret a vot, trobaran una manera efectiva per fer sentir la seva veu, i que se’ls voldrà escoltar.

Que ens portin la il·lusió també els Reis per estar convençuts que aquests nens dels quals hem decidit envoltar-nos avui per mantenir la il·lusió no seran el futur talent fugat del país, il·lusió per ajudar-los a quedar-se al país i enriquir-lo, si és que així ho volen, i que hi puguin desenvolupar l’activitat triada, en llibertat i sense restriccions.