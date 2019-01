És la preocupació política dels joves un senyal de canvi?

La preocupació dels joves per la política del país, tal com mostra el darrer Observatori del CRES és un senyal de canvi al país? O serà una efímera primavera? No ho sabem però, de moment, és una feliç notícia fins i tot per dir als qui miren amb menyspreu els més joves de la societat que sí que els de menys edat també la conformen i que sí que tenen opinions i es preocupen pel bé comú.



L’augment respecte de l’anterior Observatori del CRES, només sis mesos abans, és espectacular, de més de 12 punts. Així, els joves s’han convertit en el col·lectiu que, per edat, més preocupat està per la política al país.



Si ho comparem amb altres moviments rars que hi ha hagut al país darrerament, com unes 1.000 persones manifestant-se al carrer, potser, tot plegat, sí que és un indici que quelcom està canviant a la societat andorrana.



A més, l’enquesta s’ha fet entre els joves que resideixen al país, sense importar la nacionalitat, s’ha trucat a telèfons fixos i mòbils andorrans. És a dir, que els joves que han marxat del país per falta d’oportunitats o desencantats no han participat en aquest Observatori i, en canvi, els que han respost les preguntes desenvolupen el seu dia a dia al Principat. Estan arrelats, tenen vincles, xarxa de suport i tot i així ens diuen que alguna cosa no els acaba de convèncer en la manera de gestionar la política al país i ho diuen perquè així ho senten, sense odioses comparacions amb un passat que, per edat, no els ha tocat viure.



Ara cal esperar que aquest sentiment genuí que la política andorrana ha de millorar, expressat pels ciutadans d’entre 18 i 24 anys, tingui un efecte real sobre la pràctica de la mateixa. Seria una boníssima notícia de país més presència de joves no només en la política del Consell General, sinó també en la que es fa des de la societat civil. I que el col·lectiu tingui la representativitat i sigui escoltat com es mereix.