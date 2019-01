L’oportunitat de país de la mà del FC Andorra

La compra de Gerard Piqué de l’FC Andorra ha obert una porta d’il·lusió i d’esperança per al futbol del Principat, però sobretot una oportunitat de país. Després que els socis aprovessin convertir-se en societat anònima –moviment que permetia la compra–i la notícia del nou propietari del club es fes oficial ha començat el període de fitxatges tant per jugar dins la pista com per ajudar des de fora. I per si el de Piqué no era prou cridaner, Messi i Fàbregas se sumen a la llista. Tres noms que posen l’Andorra, ja d’entrada, en el punt de mira internacional.

Encara queden molts detalls per conèixer dels nous propietaris del club. De moment, però, ja se sap que el primer objectiu és portar l’equip a segona divisió en els propers anys. Caldrà veure si els propòsits–i les il·lusions que els acompanyen– s’acaben transformant en realitat o si els plans inicials es desvien. En tot cas, l’aterratge de les estrelles del futbol al Principat és, sense dubte, una bona notícia que, no només pot donar a conèixer el país, sinó que pot ser l’oportunitat perquè el futbol encaixi i prosperi a Andorra.



De moment és clar que al Principat el protagonisme de l’esport d’elit està monopolitzat pel MoraBanc. Un fet també per celebrar sense titubejar i que cal atribuir a la gestió del club, a les seves campanyes de comunicació i, òbviament també, als ajuts econòmics que reben tant públics com privats. Sigui com sigui, el bàsquet ha aconseguit agrupar unes 4.000 persones de forma regular al poliesportiu i arrelar la marca amb el sentiment de país. Qui sap si els somnis que ara comencen amb el futbol aconseguiran el mateix i protagonitzaran portades i informatius d’aquí i dels països veïns. El que està clar és que el projecte és una bona notícia per al Principat i que aportarà, més enllà de titulars esportius, moviment econòmic i turístic que cal celebrar.