Connexió Porta-Pas de la Casa per metro subterrani

La connexió ferroviària entre la localitat francesa de Porta i el Pas de la Casa avança positivament. O com a mínim aquesta és la versió que es dona a través dels mitjans de comunicació del país veí del nord. Un reportatge de France Blue detallava que el projecte correspon a un metro subterrani que recorrerà els set quilòmetres que separen Porta del Pas de la Casa i saldarà els 580 metres de desnivell. Segons la mateixa emissora, el pressupost estimat rondaria els 150 milions d’euros i es podria optar per una fórmula de finançament publicoprivada que hauria de comptar amb aportacions andorranes, franceses i espanyoles, a més de recórrer a ajudes de fons regionals de la Unió Europea.



Sens dubte, es tracta d’un projecte ambiciós i complex, amb un pressupost molt elevat i que veuria la llum a llarg termini però que permetria una millor connexió amb els veïns del nord i que ajudaria a revitalitzar el Pas de la Casa, a més de facilitar els viatges a tots aquells andorrans que per motius laborals o per estudis viuen a França. En definitiva, una possible alternativa a l’única connexió actual per carretera que sovint es veu perjudicada per les nevades i la possibilitat d’allaus.



Amb tot, i malgrat tots els detalls que France Blue desvetllava, des del Govern es va afirmar ahir que no estava implicat en el projecte i que depenia exclusivament de la Cambra de Comerç. En el mateix sentit, la Cambra va assegurar no tenir tots els detalls esmentats i afirmava que el projecte es troba encara en un estat «embrionari». És com a mínim estrany que un projecte d’aquesta magnitud –tant pel cost com per la seva complexitat– no hagi estat explicat amb detall al país amb el qual ha de connectar el metro subterrani quan mitjans del país veí ja parlen fins i tot d’una quantitat pressupostària estimativa que caldria dividir entre els estats implicats.