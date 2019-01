Moviment de cadires preelectoral

Rectificar és de savis, diuen. I això és el que sembla que han decidit fer PS i L’A amb SDP. Després de deixar de banda els impulsors de la idea de fer llistes transversals i pactar entre ells, ahir els liberals –amb coneixement dels socialdemòcrates–es van reunir amb els progressistes por tornar a obrir la possibilitat d’un pacte a tres bandes. En un inici, l’entesa no va ser possible especialment per la relació del líder del PS amb el president progressista. El fet que finalment Bartumeu no encapçali la llista d’SDP ha estat un dels factors que han fet que López estigui més disposat a pactar.



La llista transversal permetria agrupar vots per intentar desbancar els demòcrates. L’entesa de tres formacions ideològicament diferents, però, és complicada de tancar i encara més de mantenir en l’hipotètic cas que s’arribés a governar. Així s’ha demostrat ja amb el pacte PS-L’A que ha requerit –i requereix encara– d’un esforç comunicatiu per esborrar la idea de molts que es tracta d’un pacte antinatural. A aquesta dificultat ara se li suma que hauran d’explicar perquè, més de mig any després de deixar fora SDP, volen sumar-lo de nou al projecte.



Tot plegat serà difícil d’explicar als electors de les formacions que s’han aliat i que poden entendre el nou acostament cap als progressistes com un senyal de debilitat del pacte PS-L’A a pocs mesos de les eleccions. Pel que fa a SDP, caldrà veure si finalment la proposta que els hi puguin presentar els interessa o no i si guanya l’orgull, l’estratègia electoral o el bé del poble.



El que és clar és que mentrestant la tercera via segueix els seus moviments i que la inexistència d’una força que es proclami clarament com a alternativa dona volada als demòcrates, que han aconseguit posar al capdavant del projecte una figura de consens dins i fora de les seves files.