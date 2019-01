Nova prova de força de la ciutadania indignada

Eva Vilarrubla Ambaixadora ‘Her world, her rules’

Aquest, seria sens dubte el senyal més fort, més enllà de la impressió d’una llarga marxa fúnebre ben ambientada per la mort de la classe mitjana. Més de mil persones al carrer i les campanes d’un pacte tripartit, podran fer trontollar l’autoconfiança en la victòria primaveral de DA? Recordem que ells també van tenir la seva manifestació de mil persones.

La petició dels convocants evidencia la confiança en la reacció de la gent i, caldrà esperar a la resposta ciutadana, per saber fins a quin punt compren la proposta. Sobretot perquè ara un dels elements instigadors de la protesta és la reforma de la Llei de la Funció Pública i, potser, una part de la ciutadania encara té els treballadors públics com «els altres», encara que l’agermanament a la protesta de desembre podria fer preveure bons fruits.

A més, la convocatòria s’està perfeccionant i ahir coneixíem que ara la crida inclou elements distintius, a l’estil de les grans revolucions socials que han recorregut el món al llarg dels darrers segles. Aquesta vegada, però, ni clavells, ni armilles grogues, ni màscares. No. Quelcom una mica més teatral: l’escenificació de la «mort de la classe mitjana» a través de la porta de roba negra i un ciri.

