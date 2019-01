Apostar per la rehabilitació per una futura reinserció social

Una quinzena d’homes participen actualment en el programa d’atenció per a la promoció de les relacions no violentes. D’aquest total, la gran majoria, una dotzena, ho fan de forma voluntària, és a dir, sense que cap jutge els obligui a participar-hi com a part de la seva condemna. El balanç del programa va ser presentat ahir pel ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, recordant que la voluntat d’aquestes iniciatives és reeducar els maltractadors i que, per tant, sigui una eina per als batlles i magistrats que es trobin davant de casos de violència masclista. Segons va anunciar Espot, ja hi ha hagut la primera sentència que obliga a un maltractador a sotmetre’s a dit programa, el que demostra que els responsables judicials ja comencen a fer servir els nous recursos disponibles complementaris a altres possibles condemnes.



Una de les dades més preocupants és el fet que la violència masclista tingui lloc entre els joves. Precisament per lluitar contra aquest problema, el ministeri vol incidir més en els centres escolars i serveis juvenils. La informació és necessària i mai està de més però la realitat és que la societat encara guarda patrons discriminatoris que segueixen traspassant generacions sense permetre un canvi total de mentalitat.



Sigui com sigui i malgrat la necessitat d’incidir sobretot en la prevenció, cal celebrar l’èxit fins ara del programa de rehabilitació, especialment pel fet que la gran majoria dels participants hi assisteixin per voluntat pròpia. Caldrà, com és obvi, comprar amb el temps si l’èxit de participació es tradueix en un èxit de reinserció i rehabilitació, ja que el canvi de conducta dels maltractadors no és una qüestió senzilla que es pugui banalitzar ni menystenir. En tot cas, tota iniciativa que tingui una basant reeducativa i de reinserció a la societat és necessària i benvinguda i cal seguir treballant en aquesta línia.