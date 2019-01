Nou clam pels drets socials i laborals

Centenars de persones es van tornar a concentrar ahir al centre d’Andorra la Vella per fer sentir la seva veu. Com en la darrera, les temàtiques que van protagonitzar la protesta eren diverses: des del preu dels lloguers, fins als drets laborals, passant per l’avortament i per la disconformitat amb la Llei de la Funció Pública, que era de fet el motiu inicial de la manifestació. És de justícia dir que el nombre de persones concentrades ahir a la capital era menor que en la concentració del passat 17 de desembre. Amb tot, segueix sent un fet inusual que es mobilitzin centenars de persones al Principal per reclamar drets socials i laborals. L’hora de la convocatòria, segurament, també va afectar l’assistència, ja que els treballadors del sector comercial no havien encara acabat la seva jornada. Sigui com sigui, ha quedat demostrat que la ciutadania ha perdut la por a sortir al carrer, a que se’ls vegi i a posar cara i noms i cognoms a problemes que fins ara eren abstractes.



Per la seva banda, poca estona abans de la convocatòria, com si d’una contraprogramació televisiva es tractés, el Govern anunciava que finalment l’IPC es fixava en un 0,7%. Aquest serà, doncs, el percentatge que hauran d’augmentar tots els salaris d’aquells treballadors que cobrin menys de 24.000 euros bruts anuals. I s’aprofitava, també, per recordar la resta de mesures urgents presentades per l’Executiu justament en resposta a la concentració del mes de desembre. Difícilment, però, la protesta d’ahir tindrà el mateix impacte sobre la llei dels funcionaris que s’ha de votar avui en sessió parlamentària. Malgrat el rebuig de l’oposició i dels representants dels treballadors, el nou text legislatiu podrà tirar endavant amb els vots en solitari dels demòcrates. Caldrà veure si realment les queixes reivindicades al carrer acaben tenint un afecte en el resultat electoral.