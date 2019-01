Lluitar contra el contraban i adaptar-se als nous temps

La sessió maratoniana al Consell General va acabar ahir després de protagonitzar un dia i mig de retrets i arguments reiteratius amb un final ja conegut abans de començar el debat: l’aprovació de la llei de la Funció Pública sense cap suport de l’oposició i el rebuig de totes les esmenes a la totalitat presentades. La d’ahir va ser, novament, una jornada feixuga i massa llarga, amb cap o molts pocs punts nous sobre les qüestions a tractar. Les intervencions dels grups polítics estan tan preparades que no donen peu a improvisació, el que converteix el debat en una exposició avorrida i monòtona. I per part del Govern també es va aprofitar l’ocasió per presentar, de nou, un reguitzell de números ja coneguts, ja que el pressupost es va presentar en roda de premsa davant dels mitjans de comunicació quan es va entregar al Consell General. Tot plegat fa que la política, malgrat tenir un impacte directe sobre el dia a dia dels ciutadans, passi totalment desapercebuda pels mateixos.

L’única notícia que va aportar ahir la sessió parlamentària va ser l’afirmació del cap de Govern de l’aparició de botigues al Pas de la Casa que podrien ser un «focus» de contraban. Martí va afegir que la Policia ja està investigant els casos i, precisament per evitar aquesta situació, el líder de l’Executiu va defensar la llei que marca els preus mínims del tabac. Per a liberals i UL-ILM es tracta d’una mesura «intervencionista». L’oposició ho té fàcil per criticar la norma, ja que Andorra ha viscut del tabac durant molts anys. La línia de tots els països de l’entorn és, però, ben contrària: conscienciar de l’impacte perjudicial per a la salut que comporta fumar i apujar el preu dels cartrons per reduir-ne el consum. I el Principat, encara que tímidament i de forma progressiva per donar una via de sortida al sector, ha de ser conscient que cal seguir lluitant contra el contraban i que cal adaptar-se als nous temps, especialment si vol tenir un lloc dins d’Europa.