Sis opcions a les urnes (de moment)

Sis paperetes: PS, L’A, SDP, DA, UL i Andorra Sobirana. Aquestes seran les opcions de la ciutadania a la circumscripció nacional per a les properes eleccions generals si no hi ha cap més sorpresa, ja que Podem també ha mostrat interessés en confeccionar una llista. Eusebi Nomen va decidir ahir finalment donar més detalls del que ja havia anunciat: serà present als propers comicis amb llista pròpia. La presentació, però, va seguir marcada d’incògnites: ni va numerar els noms d’aquells que integraran la llista ni va desglossar el programa.



La notícia, enmig de tots els moviments i pactes de les diferents formacions i en mig de la precampanya, va venir acompanyada, això sí, d’una solució per al problema dels pisos de lloguer. Eusebi Nomen proposa crear un Fons Nacional de l’Habitatge per tal de solucionar el problema dels pisos buits «bloquejats» a conseqüència de l’intercanvi automàtic d’informació fiscal. La proposta passa perquè aquelles persones foranes que tenen pisos al país i que els tenen tancats per no haver-los de declarar, els donin al fons i sigui aquest el que gestioni el preu del lloguer, fixat en base al salari mínim per incentivar que tothom pugui tenir un «habitatge digne». El propietari recuperaria els diners de l’arrendament un cop finalitzat el contracte amb el fons o, en cas de defunció, passaria als hereus.



Més enllà dels noms i els punts programàtics, que a poc a poc totes les formacions hauran d’anar desvetllant, la proliferació de candidatures és positiva per a la democràcia i dona més opcions i possibilitats a la ciutadania. Dit això, la confecció d’una llista només a la circumscripció nacional dona poques possibilitats d’obtenir representació però pot provocar un resultat electoral més dividit. Serà la ciutadania qui decidirà, finalment, si es reparteix entre totes les opcions que hi haurà sobre la taula o si centralitza el suport en una candidatura.