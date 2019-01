Els aldarulls, a partir de les cinc de la matinada

E ls touroperadors i propietaris de locals d’oci nocturn del Pas de la Casa demanen permís per ampliar l’horari d’obertura i passar a tancar a les cinc de la matinada, en comptes de a les tres, com fins ara. Segons ell, la modificació horària permetrà disminuir els aldarulls dels turistes al poble encampadà perquè els és més fàcil «controlar» els usuaris dins de la discoteca que no pas fora. A més, argumenten que el fet d’allargar l’horari farà que els turistes no segueixin la festa després als apartaments.



L’allargament del tancament, però, només servirà per retardar els aldarulls en el temps. És a dir, en comptes de començar a les tres, començaran a partir de les cinc de la matinada. De fet, aquest no és un problema exclusiu del Pas de la Casa. Altres localitats properes com ara Barcelona també s’han trobat amb aquesta casuística i les queixes dels veïns, salvant les distàncies. I malgrat que a la capital catalana els locals tanquen les portes més tard, els problemes de soroll i brutícia persisteixen. El més probable és que, al Pas, el resultat sigui el mateix i els joves vulguin seguir la festa als seus apartaments un cop tanquin els locals, per molt que l’horari s’allargui.



El que sembla clar és que les nits d’aldarulls al Pas corren el risc de cronificar-se i deixar la imatge de vila de borratxera i alcohol barat, associat a brutícia i soroll nocturn. Una fama que redueix el turisme familiar per les molèsties que ocasiona i que no dona bona imatge. Trobar una solució, però, no és fàcil perquè no es pot prescindir del tot del turisme jove, ja que suposa un percentatge important de la clientela del poble fronterer. Ara bé, Govern i comú hauran de seguir treballant conjuntament per no convertir la vila només en una destinació de festa nocturna, i per poder aconseguir la combinació de la diversió dels joves amb el descans d’un turisme més familiar.