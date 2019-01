Les maneres de fer de Sant Julià de Lòria

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va aprofitar ahir l’inici de la roda de premsa habitual després de la reunió de cònsols per escombrar cap a casa. El mandatari comunal va citar els mèrits esportius d’Irineu Esteve i Carola Vila per argumentar que cal millorar les pistes d’esquí de la Rabassa. La demanda, però, no es va quedar aquí. El cònsol té clar que cal més inversió per dur a terme aquestes millores i, de fet, ja té una aproximació del cost: entre un i tres milions d’euros. Els diners, però, que els posi el Govern. O com a mínim, això és el que reclama Vila, escudant-se en la mala situació financera que arrossega el comú i, en concret, Camprabassa. Ara bé, malgrat que no disposen dels diners necessaris, els responsables comunals ja s’han mogut per plantejar la idea a la federació i a Ski Andorra, amb l’objectiu de «situar-nos en un podi en un futur».



Cal reconèixer que la iniciativa de millorar les pistes no és una mala idea, a priori. Amb tot, el lloc on anunciar-ho no és la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols ni tampoc són correctes les maneres, tirant la responsabilitat econòmica al Govern amb l’excusa de la mala situació financera de la parròquia. De fet, és precisament per aquesta manera d’actuar que Sant Julià té una delicada situació econòmica i que a la parròquia li precedeix una certa fama de descontrol.



És de sentit comú, en cas que dita inversió es consideri necessària, parlar primer amb el Govern per si és possible disposar d’aquests diners i després amb la federació i la resta d’entitats que es considerin oportunes. Finalment, donaria la sensació de responsabilitat convocar els mitjans en una roda de premsa específica per explicar de forma detallada el projecte a la Rabassa i quin impacte s’espera que tingui tant a nivell d’imatge com econòmic i plantejar, seriosament, l’estat i el futur de Naturlandia.