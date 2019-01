Escoltar el sector per poder rectificar a temps

El Cirque du Soleil és d’aquells temes que provoquen llargues i apassionades discussions a Andorra, probablement és l’únic país del món en què aquesta companyia representa una qüestió d’Estat. Els residents al Principat es poden dividir entre: partidaris del circ, detractors i aquells que «sí però no».

Al primer grup hi trobem el sector hoteler que considera que és un al·licient més durant els mesos d’estiu, potser no infal·lible, però sí una opció més per oferir a aquells qui opten per no trepitjar la platja en ple estiu. Malauradament, a la finalització de l’espectacle Diva, es van produir algunes declaracions creuades entre el ministre de Turisme, Francesc Camp i els portaveus del sector hoteler sobre la idoneïtat dels paquets de pernoctació i entrada a l’espectacle que els establiments havien de comprar amb molts mesos d’anticipació i sobre els quals no tenien dret de retorn si no es venien.



Després d’aquest petit xoc, els responsables de Turisme van fer l’exercici de parlar amb els operadors del sector i ahir vam conèixer aquesta primera oferta que, de moment, satisfà els portaveus consultats a través de la qual els hotelers han aconseguit un sistema d’adquisició i retorn d’entrades més flexible que els tranquil·litza.



El Cirque seguirà avui tenint els seus detractors, amb motius, els seus partidaris, amb bons arguments també, i aquells que «sí però no», amb el seu llistat també; no obstant això, cal aplaudir aquesta capacitat d’escolta del sector, aquesta ràpida reacció i rectificació abans que el problema s’enquistés.



Els mitjans prioritzem, tot sovint, les males notícies perquè encara és prou cert que good news, no news, com plantejava el clàssic teòric de la comunicació Adorno, però, és de rebut reconèixer l’esforç d’entesa en aquest cas.