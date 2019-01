Les ambicions de The Shopping Mile

L’Associació de Comerciants de l’Eix Central va presentar ahir el seu esperat projecte d’unió que ha estat gestant-se des del 2009. Les agrupacions d’aquest sector de Meritxell, Carlemany i Fener Boulevard no desapareixen sinó que passen a formar part d’aquesta «associació d’associacions» que les agrupa a totes amb l’eslògan anglès de The Shopping Mile, una declaració d’intencions sobre el públic que volen atreure o simplement una filia pels noms en anglès, que van de la mà amb el màrqueting.



Ahir es va conèixer un objectiu ambiciós de la nounata: arribar a competir amb els Champs-Elysées o el Passeig de Gràcia. Per cert, cap d’aquests eixos comercials té un nom en anglès i són prou coneguts internacionalment. És molt lloable plantejar-se unes metes altes i caminar ferm cap a una direcció però la comparació amb els Champs-Elysées o el Passeig de Gràcia, de tan impactant acaba sent etèria.



A banda, és la Vall Central com París? Evidentment, no. I com Madrid? Tampoc. Per tant, el símil és difícil de visualitzar. És clar que la nova associació d’associacions pot aportar moltes coses per al comerç del país que no acaba de remuntar però potser cal posar-se abans fites més petites. I complir-les.



No cal assemblar-se a París per tenir una diferenciació de qualitat que atregui el turisme de compres, com per exemlpe, l’atenció de qualitat. Només amb una formació com cal per al personal del sector, Andorra ja faria un salt qualitatiu. És la perspectiva dels clients i la perspectiva que diferents agents econòmics del país, com la Cambra, han posat sobre la taula en més d’una ocasió.



Emmirallar-se en models d’èxit és una inspiració i un estímul però no hi ha cap model al món que s’assembli més a les característiques d’Andorra?