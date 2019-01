Les xifres de visitants, excursionistes i turistes

L’Andorra Shopping Festival va atraure un 12% més de visitants que l’any anterior. Així ho va anunciar ahir el ministre de Turisme, Francesc Camp, orgullós per haver triplicat les previsions inicials. L’esdeveniment es va crear especialment per cridar al turisme en un dels mesos, el novembre, més fluixos per al país. Amb les dades a la mà, sembla evident que la iniciativa funciona i que ha estat ben rebuda per part dels nostres veïns, especialment pels del sud. Segons les dades presentades, uns 127.000 visitants venien de França i 151.000, d’Espanya. Segons el ministre, les xifres han permès «salvar» la tardor i «compensar» les pèrdues generades pels talls dels Armilles Grogues.



És evident que l’augment del nombre d’entrada de visitants és una notícia sempre positiva i que és benvinguda especialment en un mes històricament de baixa afluència. Amb tot, també cal ser justos i no barrejar temes. Els talls dels Armilles Grogues van afectar als comerços del Pas de la Casa, amb una reducció considerable de vendes els dies de les afectacions. Encara que el comput total d’entrada de visitants sigui positiu, les pèrdues de la localitat encampadana no han estat solventades per l’Andorra Shopping Festival, ja que les activitats de l’esdeveniment es concentren a les parròquies centrals.

A més, i tenint en compte la situació del comerç, seria interessant que més enllà de les xifres d’entrades i de les valoracions dels espectacles, els comerciants quantifiquessin el nombre de vendes aconseguides gràcies a l’esdeveniment. En aquest sentit, és cert que el fet que les ofertes o les rebaixes siguin ja pràcticament sempre fa perdre l’interès al client i els beneficis a les botigues. Amb tot, cal buscar alternatives més enginyoses exclusives per l’esdeveniment que facin atractiva la compra.