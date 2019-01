El casino, un altre projecte que fracassa

Jocs SA s’ha quedat sense la llicència que li havia de permetre construir el casino. Així ho va anunciar ahir el CRAJ a través d’un comunicat i ho va explicar posteriorment el ministre portaveu en roda de premsa. Amb la decisió, la construcció del casino queda aturada i se suma als projectes fracassats d’aquesta legislatura, juntament amb el ridícul que el Govern va fer quan va descartar la construcció del The Cloud. El procés del casino ha estat envoltat de dubtes des del primer moment, acumulant demandes a la Batllia dels aspirants que van perdre el concurs. Ahir, de fet, coincidint amb l’anunci que no s’atorgava la llicència, el BOPA publicava l’acceptació a tràmit de les demandes interposades. Per tant, el futur del concurs serà en seu judicial i amb un desenllaç que podria ser encara més vergonyós per les files demòcrates.



La patacada és important i malgrat que Cinca es va escarrassar ahir a argumentar els motius pels quals s’havia arribat a aquesta situació afirmant que el procés consta de diferents fases i que aquesta negativa no afecta al resultat del concurs, guanyat per Jocs SA, el cert és que costa d’explicar que un aspirant que no compleix amb els plecs de bases hagi arribat tan lluny en el procés. En concret, els arguments per desestimar la llicència són que l’empresa guanyadora no hagi pogut acreditar la reserva del nom comercial i el registre de marca i que el projecte definitiu no tingui les mateixes característiques recollides en l’avantprojecte inicial. Amb tot, Jocs SA ja ha anunciat que interposaran recurs contra la decisió, així que l’allau de demandes seguirà creixent. Amb una dissolució gairebé immediata del Consell General i unes eleccions a tocar, de ben segur que el casino serà una arma de foc per a l’oposició i una medalla que els demòcrates no es podran atorgar.