Gestos per mantenir l’optimisme: donació de medul·la

Els convenis internacionals i les col·laboracions transfrontereres sovint ocupen pàgines de notícies quan permeten millorar l’economia del país. Sovint, les bones notícies no ho són en absolut i, potser, després dels dies de rebombori d’escàndols de país i d’acusacions creuades amb suposades difamacions que arriben als tribunals mentre la ciutadania veu que res avança, convé mirar amb optimisme com una llei aprovada recentment té efectes positius gairebé immediats sobre la ciutadania de dins i fora.



Parlem de la Llei d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang que permetrà que Andorra participi en un programa internacional de donació de medul·la òssia, mitjançant un acord amb Espanya. Durant l’anunci d’aquest imminent conveni, el Govern es va mostrar esperançat que el programa tingui tan bona rebuda com el de donació de cordó umbilical i és que gràcies a la donació altruista de famílies del Principat, tres nens d’arreu del món han estat tractats de leucèmia.



Fins ara, els residents que volien donar medul·la al Principat no ho tenien pas fàcil, de fet, calia que s’inscrivissin en registres d’altres països i això ocasionava alguns problemes, a part de la incomoditat evident en el donant. Ara, en canvi, serà possible inscirure’s al registre de donants des d’Andorra, a través d’una simple anàlisi de sang i, en cas, de trobar algun receptor combatible a la base de dades mundial, l’extracció es farà a hospitals de Catalunya.



Són els gestos, potser petits, com aquest que situen Andorra al nivell dels estats del segle XXI, que treballen en xarxa. L’efecte sobre el PIB potser serà nul però ajuda a fer créixer el nivell reputacional internacional, com també ho fa el fet que la CASS cobreixi al 100% la baixa mèdica en cas que la donació es faci efectiva. Per fi, una bona notícia que ens dona una mica d’oxigen.