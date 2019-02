El discurs pro-circ afluixa i torna el reclam pel multifuncional

El ministre de Turisme, Francesc Camp, admet per primera vegada que el model del Cirque du Soleil per atendre públic s’esgotarà més aviat ràpid després que aquest any se’n celebrarà la setena edició. En aquests set anys Camp sempre ha aconseguit que el retorn del Cirque sigui excel·lent. Almenys en les xifres i les estadístiques recollides per Andorra Turisme que han servit com a millor resposta per a totes les crítiques que pràcticament ha rebut ininterrompudament des de fa set anys per part de l’oposició i una part de la ciutadania o fins i tot comerciants i hotelers que veien escletxes en aquest model.



Fa anys que alguns veuen el model esgotat i ara Camp els dona la raó parcialment. Diu que ara encara no però que en dos anys, potser sí. Admet que no hi ha una alternativa tan potent com el Cirque però que, en qualsevol cas, el recinte multifuncional ajudaria a trobar-la. Bé, en tot cas el recinte multifuncional ja es plantejava quan el Cirque encara es defensava com un projecte a llarg termini i no havia de per què ser una alternativa.



La proximitat de les eleccions i aquesta campanya que va començar l’estiu passat tot ho emmetzina i genera el dubte de la doble intencionalitat electoral en el discurs de tots els polítics i membres del Govern. Enguany acaba el contracte amb el Cirque i tot i que l’estiu passat els representants de la multinacional d’origen canadenc es mostraven disposats a renovar-lo, seria possible que aquest canvi de discurs tingui res a veure amb les negociacions per a aquest propòsit? O bé el canvi de Govern exigeix també una racionalització de la despesa per impulsar el turisme durant l’estiu?



La resposta la trobarem en el pròxim Govern però el que està clar és que el Cirque du Soleil és ja indissociable de la vida política d’aquest petit país del Pirineu.