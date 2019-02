Europa, la pedra angular de les eleccions

Europa sí, Europa no, o més aviat, Europa com serà la pedra angular de les pròximes eleccions. Mentre que les informacions que arriben des de Brussel·les en comptagotes són sempre optimistes i prometen que l’acord d’associació avança a tota màquina i sense obstacles, al Consell General veiem sessió sobre sessió nombrosos dubtes sobre què està passant en realitat a la capital europea i de quina manera Andorra ha de seguir el seu inevitable acostament a la UE. De fet, ja estem veient com els discursos es matisen i les posicions defensades a capa i espasa al Consell General per algunes formacions es van matisant amb la proximitat de les urnes.



El Parlament i la Comissió es renovaran abans que acabi l’any i les previsions són que les influències euroescèptiques que planen al continent guanyin força. En aquest context, caldrà veure com la UE encara els seus processos de creixement tant a través de noves incorporacions al club com mitjançant acords d’associació al mercat únic, tenint en compte que amb una ferida oberta en el si de les institucions, tot fa pensar que esmerçaran més esforços a l’hemorràgia interna.



Per això, tot i la importància simbòlica i comunicativa de les trobades com la d’ahir amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, cal recordar que aquestes no constitueixen la signatura de cap acord ferm i que les bones paraules que s’hi expressen, tot i que necessàries, poden quedar arraconades davant del refredat euroescèptic que pateix la maquinària europea.

En aquest sentit, ara més que mai, Andorra ha de ser conscient d’anar a una en les seves interlocucions amb Europa perquè com bé deia el cap de Govern ahir, seria una llàstima que mentre Europa vulgui escoltar sigui el Principat qui giri l’esquena. El futur Govern però haurà de posar també de la seva part i fer un esforç real per la transparència en la negociació.