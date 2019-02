La cursa de les llistes electorals

La cursa per tancar les llistes electorals fa dies que ha començat. Tots els partits polítics estan movent fils i contactes per aconseguir confeccionar una llista potent, amb cares noves i d’altres de ja conegudes, que aconsegueixin cridar el màxim nombre d’electors. N’hi ha que aspiren a totes les parròquies i d’altres que treballen amb cos i ànima per arribar a fer-ne una de nacional. Entre tants moviments, el que avui és vàlid i es dona per tancat, demà es reobre i cal tornar a començar la negociació. Tot està encara per fer, fins i tot en aquells casos que els noms es donen ja per tancat. Fins el darrer moment, doncs, la incertesa hi serà. Amb tot, els pronòstics apunten que serà una de les eleccions amb un major nombre de llistes de diferents colors, el que sens dubte és una bona notícia per a l’elector.

Per ara, les parròquies que presenten més incògnites són la Massana i Ordino. A la primera, tot depèn del que finalment decideixi Ciutadans Compromesos, mentre que a la segona l’escenari s’ha acabat de complicar amb el moviment d’independents que s’ha creat. Gairebé totes les forces ja s’hi han reunit per intentar buscar el seu suport. Els últims que han sortit a l’escena són els liberals. Quan els seus companys de pacte en diverses parròquies, el PS, donava per fet que anirien junts, l’acostament amb els independents ha tornat a obrir el dubte. Per ara, res encara tancat.

A tot plegat, a més, hi jugarà un paper essencial la capacitat estratega de cada formació. Més enllà dels noms i la capacitat de fer llista, els que no surten com a favorits també estan estudiant en quines parròquies els convé més ser-hi present i en quines més val abstenir-se si l’objectiu de tot plegat és que DA no obtingui majoria. El ball de noms és important, però ho serà encara més la capacitat de crear programes coherents i clars amb temes cabdals com Europa, l’avortament o problemes socials com els preus dels lloguers i els baixos salaris.