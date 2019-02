Tenir cura de la redacció dels textos legislatius

Una quarantena de dones van fer arribar ahir als mitjans de comunicació el seu malestar envers l’aplicació del nou codi de relacions laborals que, entre d’altres coses, allarga un mes la baixa per maternitat. Segons expliquen, van ser mares just abans de l’aprovació de la nova legislació, de manera que va entrar en vigor quan elles ja estaven de baixa. Ara per ara, les mares s’han organitzat i han presentat un escrit a la CASS perquè els reconeguin les quatre setmanes de més de baixa.

Cal recordar que la nova llei es va aprovar a finals de l’any passat i va entrar en vigor el primer d’aquest mes de febrer. En poc més de 15 dies, doncs, la nova legislació ja ha portat problemes d’implementació. Les conselleres de la comissió legislativa d’Afers Socials –encarregada del Codi de Relacions Laborals–, Judith Pallarés i Sílvia Bonet, asseguren que l’aplicació de la llei hauria de ser igual per a totes les dones, mentre que des de la CASS s’està estudiant el text legislatiu perquè no veuen clara la seva interpretació.

La descordinació entre el Consell i la parapública davant d’aquest «buit legal» ha indignat a alguns i ha sorprès a d’altres. El que està clar, però, és que les mares afectades estan disposades a portar la qüestió fins al final per poder estar un mes més amb els seus nadons. La polèmica que ha generat la qüestió pot comportar que el consell d’administració de la CASS faci una reunió d’urgència, així com que el ministre Xavier Espot s’involucri directament en l’assumpte per intentar solucionar el problema. De ben segur que entre uns i els altres s’arribarà a un acord beneficiós per tots. Amb tot, és necessari que la problemàtica serveixi de reflexió per tots els consellers –els d’aquesta legislatura i els de la propera– perquè a l’hora de redactar les lleis no es doni peu a possibles interpretacions o a buits legals que deixin en desempara alguns col·lectius.