L’escenari polític i els possibles pactes

L’escenari polític és, aquests darrers dies, molt canviant. El que és vàlid a primera hora del dia, no ho és a última de la nit. Tots els grups estan intensificant les reunions i les trobades per intentar tancar llistes com abans millor tot i ser conscients que fins a l’últim moment hi poden haver moviments. El resultat de tot plegat no es coneixerà fins el 26 de febrer, però ara per ara tot apunta que poden ser les eleccions amb més nombre de candidats a caps de Govern. La diversificació de noms està dificultat la confecció de llistes a més d’una formació que ha vist com alguns dels membres que abans donaven suport al seu projecte ara s’han embrancat a crear i fins i tot liderar un nou projecte des de zero.

Clavera, Nomen i Seguí treballen per tancar les seves files i repartir-se part del pastís electoral. La resta de formacions, que ara disposen de representació parlamentària, també treballen per ser presents al màxim nombre de parròquies possibles. El pacte PS-L’A comptarà, per exemple, amb el suport dels Verds, el que els pot permetre tancar alguna parroquial amb més tranquil·litat. La proliferació de partits, però, fa pensar que el vot es pot fraccionar encara més. La dreta té cada dia més competidors amb l’aparició de formacions com la de Clavera o Nomen. Tot plegat pot fer que més d’un projecte no aconsegueixi sumar els 1.200 suports necessaris i que, per tant, es quedin sense representació parlamentària o, fins i tot, desapareguin de l’escenari polític.

El que està clar, per ara, és que encara està tot obert i que tant els pactes tancats com els que s’han descartat podrien modificar-se. Especialment a la Massana, les possibilitats segueixen totes obertes, sobretot després del posicionament adoptat per CC. Amb la importància territorial de les eleccions, per tant, el resultat dependrà molt de la capacitat estratègica i de pacte de totes les formacions.