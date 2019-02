La importància d’informar també de les irregularitats

El SAAS ha detectat l’ús irregular de la història clínica compartida per part de quatre treballadors de l’hospital. L’avís s’ha traslladat al Ministeri de Salut, que serà qui decideixi quina sanció s’interposa als professionals concernits. La multa no és pas baixa, oscil·la entre els 50.000 i els 100.000 euros. Segons va explicar Benazet, la intenció dels professionals no era altra que tafanejar i, per tant, s’entén que no hi havia cap mala intenció més enllà. Això, però, no esgrimeix als implicats de responsabilitat.

La història clínica compartida és una de les recents novetats de la reforma sanitària impulsada pel ministeri. Una de les novetats és, precisament, que ara tot moviment queda registrat, de manera que una consulta que abans podia fer qualsevol professional sense deixar rastre ara és impossible. Del funcionament n’era coneixedor tothom, però sembla que en alguns casos la xafarderia ha guanyat a la raó. La visualització pública dels casos detectats i el fet que les sancions per fer un mal ús de les dades personals dels pacients sigui durament sancionat és una bona estratègia perquè els professionals agafin consciència de la importància de complir la normativa i perquè s’evitin nous casos en un futur. Pel que fa als pacients, també és bo perquè la detecció dels moviments inadequats porta a pensar que les dades estan ben assegurades i que en cas de no estar-ho, es coneixerà de seguida.

En aquest cas, cal felicitar l’hospital per haver donat explicacions sobre les irregularitats detectades. La informació i la correcta sanció a aquells que se la mereixin dona tranquil·litat als pacients, a més d’una imatge de responsabilitat i seriositat de l’ens sanitari. La comunicació en les implementacions de nous sistemes sempre és fonamental per generar un clima de confiança a treballadors i usuaris.