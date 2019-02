La demora del pla de mobilitat

El ministre Jordi Torres va anunciar ahir que la Taula Nacional «posposar fins a la propera reunió» el Pla de Mobilitat Integral de la vall central, el que significa que els treballs no es reprendran fins que no s’hagi constituït el nou Govern. El projecte, doncs, s’endarrerirà durant uns quants mesos més. Segons el responsable de la cartera d’Ordenament Territorial, el motiu principal és no «polititzar» el pla i «donar-li un nou impuls». El cert és, però, que el projecte ja s’ha allargat en el temps en diverses ocasions i que, malgrat la seva importància i rellevància, encara no ha vist la llum. En un inici, es va apuntar que el mes de juliol de l’any passat es presentaria. Després, es va posposar fins al setembre i finalment no veurà la llum aquesta legislatura.

El pla s’ha de centrar a Andorra la Vella i Escaldes, les zones de més complexitat quotidiana pel que fa al trànsit i que a més tenen una gran incidència i repercussió en la resta del país. Els principals objectius, segons el Govern, són la millora de la qualitat de vida de les persones, la millora de la qualitat de l’aire, i l’optimització i la racionalització dels recursos. Per tot, els comuns de les valls centrals ja han reclamat en més d’una ocasió el pla. Especialment incisa ha sigut Conxita Marsol, que ja va criticar el retard de l’entrega fa uns mesos.

La importància de l’elaboració d’aquest pla és evident i la seva incidència en el trànsit pot ser de gran ajuda per descongestionar les zones més cèntriques. Tot plegat contribuiria a facilitar la vida dels residents, però també la imatge del país dels turistes. Per això, costa d’entendre que el redactat d’un informe que es va adjudicar l’octubre del 2017 encara no s’hagi dut a terme i presentat als comuns implicats. Esperar el nou Govern significa demorar uns quants mesos més, com a mínim, el projecte.