Comença o acaba el ball electoral?

Avui quedaran tancades les llistes que concorreran a les eleccions del 7 d’abril i tots, electors i elegits, respiraran una mica més tranquils, almenys durant un parell de setmanes, mentre ens preparem per un darrrer esprint amb nom oficial de Campanya electoral, quan, en realitat, tots sabem que aquestes eleccions no són d’esprint sinó, potser més que mai, de marató.

Avui comença el ball electoral o es comencen a encendre els llums de la sala de ball perquè cadascú agafi allò que és seu i marxi cap a casa? Tot plegat, fa mesos que ballem al ritme d’aquesta precampanya i d’una part i de l’altra hi ha més emoció perquè passi el set d’abril i seguim construint el país que per les setmanes que queden per acabar de convèncer els (pocs) electors que no tenen clar qui votar.



Les llistes a Andorra sempre van a l’últim moment però els in extremis d’algunes sigles en aquesta contesa estan esgotant els nervis de totes les taules de negociació. Bé, alguna cosa es mou a la societat davant d’aquesta proliferació de llistes nacionals i territorials que no havíem vist en les darreres cites amb les urnes però, es mou prou com perquè quedi reflectit un canvi al Consell General?



Haurien de canviar molt les circumstàncies i molts haurien d’acabar expressant un vot prou diferent del que havien emès fins ara. Ara bé, de dreta a esquerra i de dalt a baix, totes les llistes coincideixen a parlar de «renovació» o bé paraules que reflecteixen total o parcialment aquest concepte.



A falta de conèixer el detall dels programes, encara no s’ha expressat ben bé en quins elements tangibles s’hauria de fer real aquesta «renovació», a la qual els esdeveniments que han succeït en els darrers anys tan internament com externament ens empenyen inexorablement a una renovació.