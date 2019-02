Petits passos a l’Administració en línia

El comú de Canillo anunciava ahir la seva estrena com a cobrador a través de PayPal, aquesta plataforma que tant sovint ha estat utilitzada com a barem, casolà, això sí, per saber com de ben considerada i homologada estava Andorra al món, segons si la plataforma permetia operar-hi en totes les seves modalitats o no.



En només dos dies, la corporació ha registrat 24 pagaments de diferents conceptes per part de la ciutadania. Una prova flagrant que no és que Andorra preferim fer les coses a l’antiga, amb una carpeta de papers amunt i avall o portant feixos de diners a la butxaca. És a dir, que quan donem opcions més modernes a la ciutadania aquesta respon positivament. I, és clar, les opcions s’han de donar però també cal assegurar-se que funcionen correctament i que no aportaran més maldecaps que serveis.



A Canillo també van explicar que a través de la pàgina web del comú, en dos mesos ja han arribat a la meitat de transaccions electròniques que en el total de l’any passat.

El cas d’èxit d’aquesta parròquia s’hauria d’analitzar per part de la resta i també des d’altres organismes i institucions del país, donat que escoltem tot sovint que Andorra és l’escenari ideal per experimentar com a smart country i exportar el model però les persones que vivim al país diàriament no ho percebem. És més, tenim la sensació que anem un pas per darrere que en altres països europeus.



Per tant, la pregunta és fàcil: si quan hi ha les eines i els mitjans per avançar cap a l’eAdministració, els ciutadans responen bé, per què aquest progrés no s’acaba copsant en més detalls de la vida diària. Si tot és una qüestió d’hàbit i en realitat, tot està preparat, potser la inversió hauria de ser en comunicació i incentius per fer el gran pas cap a l’Administració electrònica.